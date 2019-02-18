Netflix'ten Recep İvedik 6'ya rekor teklif!

YILMAZ Erdoğan'ın sinemalarda gösterimi devam eden Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden yayınlanmasının yankıları devam ediyor. İddiaya göre Netflix şimdi de Recep İvedik 6'ya talip oldu. Şahan Gökbakar'ın bu ay vizyona girmesi beklenen filmi için 3.5 milyon euro teklif edildiği konuşuluyor. 38 yaşındaki yapımcı ve oyuncu ise konu hakkındaki sessizliğini şimdilik koruyor. Cem Yılmaz ise "Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi. 45 yaşındaki komedyen "Benim filmlerim sinemalarda gösterime girecek" ifadesini kullandı.