Nehirde facia! 3 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıp

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için de ekipler çalışma başlattı. DHA'nın önce 4 ölü 2 kayıp diye duyurduğu piknik faciasında; valilik ölü sayısını 3, kayıp sayısını da 1 olarak güncelledi. Nehirden çıkarılan 1 çocuğun ise hastanede kalbinin çalıştırıldığı açıklandı.

KÖYÜN İMAMI 40 ÖĞRENCİYİ PİKNİĞE GÖTÜRMÜ

Ş Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünün imamı, Kuran kursuna gelen 40 öğrenciyi, Murat Nehri kıyısına pikniğe götürdü. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan 6'sı akıntıya kapıldı. Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 3 çocuğun cansız bedenini kıyıya çıkardı.

KALBİ HASTANEDE ÇALIŞTIRILDI

Nehirden çıkarılan yaşam belirtisi olan 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleyle çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı. Kayıp 2 çocuğa ise ulaşılamadı.