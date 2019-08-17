NASA dev göktaşının Dünya'ya çarpabileceği tarihi açıkladı

AMERİKAN medyasının duyurduğu habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün yaptığı açıklamada 1998 OR2 isimli göktaşının dünyaya çarpma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumuna gelen 1998 OR2 hesaplanan yörüngesinde bundan yalnızca 8 ay sonra, 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah saat 08:00'de dünyaya en yakın konumuna gelecek.

'BU BİR HOLLYWOOD FİLMİ DEĞİL'

"İnsanların bunun bir Hollwood filmi olmadığını anladığından eminiz. Bu bir film değil" diyen NASA Yönetim Direktörü Jim Bridenstine, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Dünyaya çok yakın bir yörüngede bulunan göktaşı 0,042 astronomik birim yani 6,2 milyon kilometre mesafeden geçecek. Kulağa çok uzak gibi gelen bu mesafe kozmik ölçüde çok büyük risk taşıyor ve üstelik 8 ay içerisinde diğer gökcisimlerinin etkisiyle değişme ihtimali bulunuyor. Böyle bir ihtimal göktaşını dünyaya çok daha yakın bir noktaya hatta bir çarpışma rotasına sokabilir. 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasına sebep olduğu düşünülen göktaşı, 1998 OR2'nin yaklaşık 2 katı büyüklüğündeydi. NASA'nın internetten yayınladığı canlı simülasyonda göktaşının anlık konumu paylaşılmaya başlandı. Simülasyon için tıklayınız.