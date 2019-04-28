Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

İDDİAYA göre, dün meydana gelen olayda Erenler ilçesi Modern Sanayi’de inşaat ofisi bulunan müteahhit Ahmet Kuzgun ile çalışanı İsmail Bozbay arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşandı.

NAMAZ KILARKEN ÖLDÜRDÜ

Yaşanan tartışma sonrası Kuzgun, namaz kıldığı esnada çalışanı İsmail Bozbay tarafından silahla vuruldu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerde Kuzgun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı, olay yerinde yaptığı incelemelerde ise Ahmet Kuzgun'un namaz kılarken arkadan üç kurşunla vurulduğu ve kurşunlardan birisinin kalbine isabet ettiğini belirledi. Kuzgun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Patronunu vurarak öldüren İsmail Bozbay yaşanan olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekiplerince Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Bozbay’ın evine gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

EŞİ VE KÜÇÜK KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Düzenlenen operasyonda eve giren ekipler İsmail Bozbay, eşi Aycan ve küçük kızları Serra’nın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bozbay ailesinin cenazeleri de otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince patronunu öldürdükten sonra eşi ve kızını öldürdüğü ihtimali üzerinde durulan olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.