Müzik dinleyerek uyumak istemişti, canından oldu!

KAZAKİSTAN'DA yaşayan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, Bastobe kentindeki evinde cep telefonuyla müzik dinleyerek yatağına gitti. Genç kız müziği açtığında telefonu aynı zamanda şarja takılıydı. Ailesi sabah genç kızı uyandırmak için odaya girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı.Ertesi sabah trajik bir şekilde ölü bulundu. Cep telefonu patlamıştı. Polis, telefonu şarja takılı halde buldu. İlk incelemelere göre genç kızın telefonu aşırı ısınmaya bağlı patladı.Patlama şiddetiyle ağır kafa travması geçirdiği belirtilen genç kız olay yerinde hemen hayatını kaybetti.Şiddetli kafa travması geçiren talihsiz kız patlama sırasında olay yerinde can verdi.Akıllı telefonun markası ise açıklanmadı.