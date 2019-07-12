Müteahhit, avukat arkadaşını başından vurarak öldürdü!

İSTANBUL Ümraniye'de 8 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda avukat Hüseyin Yama, Mehmet Sabri K.'ye ait iş yerine geldi. Burada bir süre sohbet eden Hüseyin Yama, iddiaya göre ev meselesi nedeniyle itilaflı olduğu müteahhit tarafından başından vuruldu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan avukat Yama, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yama için bugün Anadolu Adliyesi'nde tören düzenlendi. Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerini arayan zanlı Mehmet Sabri K. teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan zanlı Mehmet Sabri K. olayda kastının bulunmadığını, silahın yanlışlıkla patladığını iddia etti. Şüpheli, ifadesinde 1995 yılında Hava Kuvvetleri'nden emekli olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 25 senedir müteahhitlik yapmaktayım. Hüseyin Yama isimli şahsı yaklaşık 6 senedir tanırım. Hüseyin Yama'nın ağabeyi Hasan Y. ile, arsa işlemleri sırasında komisyon verdiğim halde almadığını söylediği için aramızda ihtilaf oluştu. Bu süre içinde Hüseyin Yama ile zaman zaman görüşüyordum. Kendisi ılımlı bir insandır. Kendisiyle görüştüğüm zamanlarda bana, 'Abi bir müşterinin arsası var, arsa üzerinde hukuki problemleri var, ben bunların hukuki problemlerini çözeceğim. Sen de inşaat yeri ile uğraşırsın' demişti. Ben kabul ettim. Yaklaşık 2 haftadır bu konuyla ilgili hem telefonda görüşmekte hem de mesaj atmaktaydı" dedi.

"SÜREKLİ BİRİLERİYLE MESAJLAŞIYORDU"

Hüseyin Yama'nın 8 Temmuz 2019 tarihinde 14.30 sıralarında yanında bir bayanla iş yerine geldiğini söyleyen şüpheli, "Birlikte oturup muhabbet ettik. Hatta bir ara sekreterimden yemek söylemesini istedim, beraber yemek yedik. Birçok konudan muhabbet ettik. Hatta masamın üzerinde daha önceki inşaata ilişkin belgeler vardı. Bunları Hüseyin Yama'ya gösteriyordum. Yanında gelen stajyer kızın sıkıldığını fark ettim. Bu nedenle kendisine, 'Kızım yukarıda benim sekreterim var, istersen yanına çık, muhabbet et. Biz de erkek erkeğe konuşalım' dedim. O da yukarı çıktı. Ofiste yaklaşık 3 buçuk saat oturduk. Burada uyuşmazlıklardan, siyasetten konuştuk. Kendisi sürekli telefonda birileriyle mesajlaşıyordu. Ben bu durumdan sıkılmaya başladım" diye konuştu.