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Müşterilerine kölelik yaptıran trans kadından itiraf: Cinsel organlarına tuz enjekte ediyorum!

27 yaşındaki, Polonyalı Ivana Vladislava, yüklü bir ücret karşılığında müşterilerine kölelik yaptırdığını, kendisinden tuhaf isteklerde bulunan müşterilerini kaçırmak için ise cinsel organlarına tuz enjekte ettiğini söyledi.

YAŞAM 10.08.2019, 16:05 Melike Temir
Müşterilerine kölelik yaptıran trans kadından itiraf: Cinsel organlarına tuz enjekte ediyorum!
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POLONYA doğumlu Instagram modeli Ivana Vladislava, şimdilerde Berlin'in en büyük göğüslerine sahip trans kadınlarından biri. Estetik bağımlısı Ivana geçirdiği tüm operasyonlar için resmen servet harcadı. Hangi işlemleri yaptığını açıklamamasına rağmen, Ivana bugünkü vücuduna kavuşmak için yaklaşık 125.000 pound (826 bin TL) ödedi. Ivana, şimdilerde gelişmiş bedeninin bir sanat eseri olduğunu düşünüyor. 

Mesleği: Müşterilerine kölelik yaptırmak 

Dünyanın ilk şişirilebilir göğüs implantlarını taktıran trans kadın Ivana, yüklü bir ücret karşılığında dominatrix olarak çalışıyor. (Müşterilerine kölelik yaptırıyor.)  Müşterilerine baskın kadın olarak davranan Ivana, ilişkiye girdiği erkek müşterilerinin kendisinden tuhaf isteklerde bulunduğunu söyledi. Ivana, bazen müşterileri ile adam kaçırma fantezisi yaptığını ve bu fantezinin bir parçası olarak erkek müşterilerinin cinsel organlarına tuz enjekte ettiğini söyledi. Yaptığı işin hiç bir yanının kendisine tuhaf gelmediğini söyleyen Ivana, işi gereği her türlü rolü canlandırdığını söyledi.

'Lütfen büyük göğüslerim olduğu için beni yargılamayın'

Ivana mesleği hakkında şunları söyledi: Çılgın fetişler yapmayı seviyorum. Hiçbir şey kişisel olarak bana garip gelmiyor. Bebek gibi görünmek istiyorum. Burnumun daha küçük olmasını ve göğüslerimin daha büyük olmasını istiyorum. Yüzümü gerdirmek ve popo implantları yaptırmak istiyorum.  Lütfen büyük göğüslerim olduğu için beni yargılamayın. Güzellik her zaman izleyicinin gözündedir. Yapay ve plastik görünmek benim fetişim, ilginçliğim - benim motivasyonum.

#KÖLE #trans kadın #cinsel organ #itiraf #ıvana vladislava
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