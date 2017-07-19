Mükemmel Selfie'nin formülü bulundu!

BAMBERG Üniversitesi uzmanlarınca yapılan psikoloji araştırmasında 300'den fazla katılımcıya, üç boyutlu olarak yedi ayrı perspektiften çekilmiş insan selfie'leri gösterildi.



Katılımcılardan pozları çekicilik, etkileme gücü, zekâ ve beden endeksi yönünden değerlendirmeleri istendi.

Sonuçta kadınlar yüzlerinin sol tarafını kameraya döndükleri özçekimleri daha çekici buluyor.

Kameraya yüzünün sağ tarafını göstererek poz veren kadınların ise yardımsever ve zeki olarak algılandıkları görüldü.

Erkeklerde ise uygun açının etkisi olsa da kadınlardaki gibi belirgin değil.