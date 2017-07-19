Mükemmel Selfie'nin formülü bulundu!

BAMBERG Üniversitesi uzmanlarınca yapılan psikoloji araştırmasında 300'den fazla katılımcıya, üç boyutlu olarak yedi ayrı perspektiften çekilmiş insan selfie'leri gösterildi.
Katılımcılardan pozları çekicilik, etkileme gücü, zekâ ve beden endeksi yönünden değerlendirmeleri istendi.
Sonuçta kadınlar yüzlerinin sol tarafını kameraya döndükleri özçekimleri daha çekici buluyor.
Kameraya yüzünün sağ tarafını göstererek poz veren kadınların ise yardımsever ve zeki olarak algılandıkları görüldü.
Erkeklerde ise uygun açının etkisi olsa da kadınlardaki gibi belirgin değil.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.