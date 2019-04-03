Muhtar seçildi, mazbatasını alamadan öldü

Kırklareli'nin Karadere köyünde pazar günü yapılan yerel seçimlerde muhtarlığı kazanan 53 yaşındaki Ahmet Özen, henüz mazbatasını almadan geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Muhtar seçildi, mazbatasını alamadan öldü
banner404

MERKEZE bağlı Karadere köyünde pazar günü yapılan seçimlerde kullanılan 83 oyun, 49'unu alan Ahmet Özen, muhtarlığa seçildi. İlk kez muhtarlığı kazanan Özen, sevincini ailesi, akrabaları ve köylülerle paylaştı. Mazbatasını alıp görevine başlamak için çalışmalar yapan Özen, dün yakınlarına kendisini yorgun hissettiğini söyleyerek evine dinlenmeye gitti. Evinde aniden rahatsızlanan Özen, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özen'in ölümü köyde büyük üzüntü yarattı. Ahmet Özen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü
‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472