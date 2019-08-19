Muğla ve İzmir'de 4 ayrı noktada yangın

TÜRKİYE'nin dört ayrı bölgesinden yangın haberi geldi. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde; İzmir'in ise Karabağlar ile Urla ilçelerinde yangın çıktı. Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Bodrum'un Mumcular bölgesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi ve itfaiyeciler olmak üzere yaklaşık 300 personel müdahale etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 9 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Yanan alana yakın bölgede bulunan Mumcular Barajı'ndan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Milas'ın Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları ise 2 helikopter, 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer, 150 personelin katılımıyla devam ediyor. Sarp arazide devam eden yangına müdahale karadan güçlükle gerçekleştiriliyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürdüklerini ve yangınları kısmen kontrol altına aldıklarını söyledi. Çelik, "Bodrum'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas'taki yangın ise 30 hektar alanda etkili oluyor. İki ilçedeki yangınları birkaç saat içerisinde tamamen kontrol altına alacağız" dedi.

İZMİR'DEKİ YANGINLAR

Karabağlar ve Urla'daki yangınlar da kısmen kontrol altına alındı. Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi. Sonrasında gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bodrum ve Milas'taki yangın kontrol altına alındı. Urla Yağcılar köyündeki yangın Seferihisr sınırlarına kadar ilerledi. Urla'daki yangın neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Meteorolojik şartların olumlu olmasıyla daha hızlı netice almaya başladık. Yer yer tütmelerin dışında yangın bölgeleri kalmadı. Dün gece ihtiyaten boşaltılan köyler vardı, normale döndü. Gece boyunca elde ettiğimiz kazanımların rüzgarın artmasıyla gitmesi söz konusu, bu nedenle ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. 4 tane ev kısmı olarak zarar gördü. Bugün kabaca yukarı çıktığımızda yaklaşık 500 hektarın etkilendiği görülüyor. Tamamen yanan bir alan yok, parça parça yanan alanlar var. Tarım arazilerinde gözle gördüğümüz bir zarar yok. Şu anda 13 helikopter çalışıyor. Her yangınla ilgili TV'ye çıktığımızda şunu tekrar ediyorum, yangınlar ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Yazın mangal ve piknik bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belirli koşullar bir araya geldiği zaman ufak bir kibrit bile çok büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor."

Karabağlar'da Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Seferihisar ilçesi Eski Orhanlı Mahallesi'nin ardından Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümü tedbir amacıyla boşaltılmıştı.