Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

İNSANI dehşete düşüren cinayetin adresi Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil köyü. Memur emekli 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen, oğlu Uğur, gelinleri ve torunları ile birlikte yaşıyorlardı. Uşak'ta okuyan kızları Büşra ise tatil için köye gelmişti. 3 Eylül 2018 günü evde sadece anne,baba ve kızları Büşra vardı.Oğulları Uğur ise eşi ile birlikte kayın pederinin evine yemeğe gitmişlerdi. Akşam saat 21:00-22:00 arası evin kapısı açıldı ve kar maskeli elinde susturucu ev tüfeği olan saldırgan girdi. Aile neye uğradığına şaşırdı. Saldırgan önce baba Metin Büyükşen'e ardından Nejla Büyükşen'e ateş etti. Daha sonra anne ve babasının ölümüne tanıklık eden genç kıza yöneldi. Genç kız kendini başka bir odaya attı saldırganda peşinden geldi. Bu sırada silah tutukluk yapınca Büşra Büyükşen'in kafasında tüfeğin dipçiği ile vurdu. Büşra baygın numarası yapıp ölümden kurtuldu. O anlara şahit olan Büşra şunları söyledi "Hiç bir şey söylemedi babamı vurdu. Silahı bize doğru doğrultu ama silahı tutukluluk yaptı sanırım çünkü aceleci bir şekilde tüfek ile uğraşıyordu." açıklamalarını yaptı.

Büşra kendisine tüfek ile vuran saldırganın elinden kurtulup sokağa çıkıyor ve ilk gördüğü arabayı durdurup yardım istiyor. Olayları ilk gördüğü kişiye anlatan Büşra Jandarmaya gidip olay anını anlatıyor. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise talihsiz çiftin cenazesi ile karşılaştı ancak saldırgandan hiç bir ize rastlanmadı.

Olayın ardından tam 7 ay geçti. Müge Anlı'nın programına çıkan aile vahşi cinayeti işleyen katilin bulunmasını istiyor. Programa katılan aile ise dünürlerden şüpheleniyor. İddialara göre gelinlerine mehir olarak bundan 10 yıl önce 10 dönüm tarla 120 gram altın 500 metrekare arazi verildi. Gelinleri kayın pederi Metin Büyükşen'e arsaya ev yaptırmasını istiyor. Ancak kayın peder Metin Büyükşen benim durumum yok 40 bin TL para ve bir arsa teklif ediyor ancak gelinleri kabul etmiyor.

Programa katılan aile yaklaşık 1 yıldır dünürler ile mehir kavgası olduğunu ve onlardan şüphelendiğini söyledi. Bir gün öncede Necla Büyükşen'in çok düşünceli olduğu anlatıldı.Canlı yayına katılan gelin Betül Büyükşen ise bütün iddiaları reddetti. Olay ile ilgilide araştırma devam ediyor.