Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek ile yeni iddia herkesi şoke etti!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten hala bir ize ulaşılamadı. Her gün yeni iddialar gündeme geldiği canlı yayında en büyük şüpheli ise Ecrin bebeğe tecavüz edip öldürdüğü düşünülen üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Ancak ortaya atılan yeni iddialar şüpheleri babaanne Hacer hanımın üzerinde yoğunlaştırdı. Ailenin zehirlenerek ölen köpekleri ise Ecrin bebekte zehirlendi mi sorusunu akıllara getirdi. İddialara göre babaanne Hacer hanım Ecrin bebeği de zehirlemiş olabilir. İşte Ecrin bebek ile gündeme damga vuran yeni açıklamalar.

16 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük olan ablasını eşi Cengiz Kurnaz'a kaçarak imam nikahlı evleniyor Sevcan Kurnaz. Evlendikten yaklaşık 4 sene sonra hamile kalan Sevcan Kurnaz'ın hayatı ile ilgili bilinmeyenler arka arkaya çıkan açıklamalar ile ortaya çıktı.

Ecrin'in babası Cengiz değil başka biri

Sevcan Kurnaz'ın eşi Cengiz Kurnaz'ın daha önce hiç çocuğu olmadı. Bu durum ise Ecrin babası kim sorusunu akıllara getirdi. Sevcan Kurnaz ise daha önce canlı yayında Ercin babasının Cengiz olmadığını ve başka birinin olduğunu açıkladı. Ecrin'in babasının ismi açıklanmazken iddialara göre Cengiz Kurnaz Sevcan'ı başka birilerine pazarlamıştı ve Sevcan'da bunlardan birinden hamile kaldı. Bu durumu canlı yayında açıklayan Sevcan Ecrin'in babasını bildiğini söyledi ama isimi açıklanmadı.

Sevcan Kurnaz'ın şimdiki eşi Deniz Kurnaz ise ilk eşi Cengiz Kurnaz'ın yeğeni. Yani Sevcan görümcesinin oğlu ile şimdi evli. Cengiz Kurnaz ise Ecrin bebek 4 aylık iken kalp krizinden hayatını kaybetti. İddialara göre Cengiz Ecrin bebeğinin kendisinden olmadığından şüphelendi. Ayrıca Deniz ile Sevcan arasındaki ilişkiyi de öğrenen Cengiz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bütün olayların ortaya çıkması ise Ecrin bebeğin kaybolmasından sonra yaşandı. Arka arkaya gelen açıklamalar olayın boyutunu gözler önüne sermişken bu gün ise şüpheler babaanne Hacer hanımın üzerindeydi.

Dün ailenin zehirlenerek ölen köpekleri olayın boyutunu değiştirdi. İddialara göre Sevcan'ın kayın validesi Hacer hanım daha önce aileden 10 yaşındaki bir kızı zehirlemişti. Acaba Hacer hanımın Ercrin'i zehirleyip ortadan kaldırmış olabilir mi? Hacer hanım ise bu iddiaları kabul etmedi ve iftira olduğunu söyledi.

Diğer bir iddia ise anne Sevcan hanım ile ilgili. Sevcan hanım Ecrin bebek kaybolduktan 40 dakika sonra markette rahat bir şekilde alış-veriş yapması Ecrin bebeğinin nerede olduğunu bildiğini düşündürdü. Hatta Sevcan'ın Ecrin'i öz babasına herkesten habersiz vermiş olabileceği de ağır basarken Ecrin bebekten hala bir iz yok.

Ne olduysa o evde oldu

Canlı yayına bağlanan Selim bey ise "Deniz Kurnaz 5 ay Vezirköprü'de durdu. Bu 5 ayda kayıp olmadı da şimdi neden kayboldu çocuk. Yani ne olduysa o çocuğa o evde oldu Hacer yengem felan hepsi yalan konuşuyor kuyruğu sıkıştı kime iftira atacağını bilmiyor" açıklamalarını yaptı.

Müge Anlı'dan çarpıcı açıklama

Müge Anlı canlı yayında "Bütün bu konuşulanların içinde benim takıldığım nokta isteyerek yaptıklarını da düşünmüyorum ama ya Özkan'da yada Hacer hanımdan çıkacak Ecrin bebek. Buda benim kendi kanatim ben aklın yolundan ilerleyerek bu fikire kapılıyorum.

-Ben Özkan'ın neden mesela insanların parmak izi çıkacak mı demesi. Sonra kimseye haber vermeden traktörle gitmesinin. Sonra Hacer hanımın benden değil Özkan'dan şüpheleniyorum dese de ben akla yatkın bulmuyorum içimi bulandıran şeyler bunlar.

-Evet Deniz satabilir mi satabilir Sevcan babasına verebilir mi evet verebilir ama biz söyledik kim olacağını babasının oraya gelmesi imkansız o anda." açıklamalarını yaptı.