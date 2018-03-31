Mucize gibi olay! Bu otomobilden biri bebek 3 kişi sapasağlam çıktı

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
OTOMOBİL ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE PARAMPARÇA OLDU
Kahramanmaraş- Kayseri karayolu ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda Sümbüllü Bulvarı'na dönen ehliyetsiz sürücü Nedim Çetinkaya (57) yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobile, Kayseri istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil çarptı.
TEKERLEK 50 METRE İLERİYE FIRLADI
Çetinkaya'nın kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, parçalardan biri o sırada ana yola çıkmak için bulvarda bekleyen Ashabil Demirbanka (50) yönetimindeki 46 FU 846 plakalı otomobile isabet etti. İkiye bölünen otomobilin sağ arka tekerleği de yerinden koparak kaza yerinden 50 metre ileriye fırladı.
KAZADA HAFİF YARALANDILAR
Kazada Nedim Çetinkaya ile araçta bulunan Nihan Güler (28) ve Pelin Su Yılmaz (1) yaralanırken, 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkiye bölünen otomobildeki bir bayrak da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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