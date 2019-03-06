Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken deposuna benzin doldurdu

İSTANBUL Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, benzinin az olduğunu görerek cep telefonuyla arkadaşını aradı. Sahil yolunda gittiği esnada ellerini gidondan çekerek cebinden telefonu çıkartıp arkadaşının arayan motosikletli, benzinin bittiğini belirterek kendisine getirmesini söyledi. Tüm bunları yaparken hem seyir halinde olan hem de ellerinin saniyelerce gidondan çeken sürücü ardından telefonu kapatıp yoluna devam etti. Bir süre sonra arkadaşı sahil yolunda seyreden genci yakaladı.