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Morgda cesede cinsel istismar uygulayan görevliyi polis suçüstü bastı!

Brezilya'da, takımı kupa kazanınca görevli olduğu tıp merkezinden kutlama yapmak için ayrılan otopsi uzmanı şahıs, sabah saatlerinde sarhoş olarak döndüğü iş yerinde kadına ait bir cesede cinsel istismar uygularken yakalandı.

YAŞAM 17.12.2019, 07:20
Morgda cesede cinsel istismar uygulayan görevliyi polis suçüstü bastı!
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INSTITUTO Medico Legal isimli tıp merkezinin morgunda görevli otopsi uzmanının, bir kadın cesedine cinsel istismar uygularken polis tarafından yakalanması Brezilya gündemine bomba gibi düştü

OTOPSİ YAPILMAYI BEKLEYEN CESEDE İSTİSMAR UYGULADI

Olay Brezilya'nın Amazonas eyaletinin Manuas kentinde meydana geldi. Brezilya yerel basınında yer alan haberlere göre, Instituto Medico Legal isimli tIp merkezinde otopsi uzmanı olarak görev yapan 52 yaşındaki Wanderley dos Santos Silva isimli şahıs, desteklediği futbol takımının kupayı kazanması üzerine geçenin geç saatlerine kadar eğlendi. Eğlencede alkolü fazla kaçıran Silva, sabaha karşı çalıştığı kuruma geldi. Otopsi odasına giren Silva, otopsi yapılmayı bekleyen cesede cinsel istismarda bulundu.

ADLİ TIPTA GÖREVLİ POLİS MEMURU CESETTEN DELİL TOPLAMAK İÇİN ORADAYDI

Adli Tıp'ta görevli bir polis memuru, ölen kadınla ilgili delil toplamak üzere otopsi odasına girdiği anda şok manzarayla karşılaştı. Durumu fark eden Silva, pantolonunu çektikten sonra olay yerinden kaçtı.

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN KOVULDU

Otopsi odasında yaşanan iğrenç olay, polis memuru tarafından derhal Adli Polis Departmanı'na rapor edildi. Silva, ismi belirlenemeyen bir arkadaşıyla birlikte işten kovuldu.

TAKIMI KUPAYI KAZANINCA İŞTEN AYRILIP ALKOL ALDI

Manuas Kamu Güvenliği Sekreteri olayla ilgili yaptığı açıklamada, Silva'nın o gün görevli olduğunu ancak Libertodores Kupası'nı kazanan Flemengo takımının galibiyetinin ardından kutlama yapmak için ayrıldığını, sabah saatlerinde ise sarhoş bir şekilde iş yerine döndüğünü ve bu sırada kadın cesede cinsel istismar uyguladığını belirtti.

CEZASI 2 İLA 3 SENE ARASINDA

Öte yandan, "nekrofili" olarak adlandırılan cesede cinsel istismar durumunun 2003 yılına kadar Brezilya'da suç olarak kabul edilmediği öğrenildi. Ülkede 2003 yılında hazırlanan "Cinsel Suçlar Yasası'yla" birlikte cesede cinsel istismar uygulayan 52 yaşındaki Wanderley dos Santos Silva isimli şahsın mahkemede suçu ortaya çıkarıldığı takdirde 2 ila 3 sene hapis cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.

#Brezilya #tıp merkezi #otopsi uzmanı #otopsi #sarhoş #cinsel istismar
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