Miras için ölmek isteyen karısını böyle izledi!

İlginç olay Adana'da yaşandı. Babasının mirasından pay alamadığı için köprüye çıkıp intihar etmek isteyen karısını, ağaca yaslanıp sigara içerek izledi.

Miras için ölmek isteyen karısını böyle izledi!
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ADANA'da babasının mirasından pay alamadığı için bunalıma giren K.A (37) intihar etmek için köprüye çıktı. Koca L.A. karısının kurtarılmasını ağaca yaslanıp sigara içerek bekledi. Regülatör Köprü'nün Yüreğir ayaklarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, babasının mirasından pay alamadığını söyleyen K.A, Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkıp intihar etmek istedi. 7 çocuk annesi K.A, bağırarak kendisini atacağını söyledi. 

BİR ANLIK DALGINLIKTAN YARARLANDILAR

Sinir krizi geçiren kadını gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ve CANKUR ekiplerine haber verdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan K.A uzun süren ikna çalışmaları sonunda bir anlık dikkat dağınıklığından faydalanılarak kolundan tutulup kurtarıldı. Sinir krizi geçiren kadın polis ve 112 ekiplerince ambulansa ardından yapılan ilk tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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