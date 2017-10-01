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Minik serçe, eğlenmek için bulduğu yol sayesinde maskot oldu

Metrodaki yürüyen yol ile eğlenen mink kuş, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Minik serçe, eğlenmek için bulduğu yol sayesinde maskot oldu

Metrodaki yürüyen yol ile eğlenen mink kuş, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

01 Ekim 2017 Pazar 14:44
Minik serçe, eğlenmek için bulduğu yol sayesinde maskot oldu
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SERÇE, yürüyen yol ile oyunlar oynadı.

KENDİSİNE EĞLENCE BULDU

Metrodaki yürüyen yol ile oyunlar oynayıp eğlenen serçe sosyal medyada çokça beğeni aldı. Minik kuşun kendisine bulduğu eğlence paylaşım rekoru kırdı.

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minik serçe eğlenmek bulduğu yol sayesinde maskot oldu
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