Mine Küpeli Facebook'un en başarılı kadın girişimcileri listesinde

FACEBOOK dünyanın çeşitli ülkelerinde 'She Means Business' adı altında yürüttüğü program dahilinde, başarılı iş girişimleri bulunan kadınları ödüllendiriyor ve diğer girişimci kadınlara örnek sağlaması amacı ile belgesel tadında hikayelerini tüm dünya ile paylaşıyor, bu anlamda Facebook'un Türkiye'de yürüttüğü projede , seçtiği dört başarılı kadın girişimcilerden biri Lica concept iş girişimi ile Mine Küpeli oldu.

Dört kadın girişimin diğer kazananları arasında Modacruz gibi büyük iş girişimleri de bulunuyor. 31 Ekim'de İstanbul'da yapılacak lansman ve törenle tüm Türkiye ye tanıtımları yapılacak, geçtiğimiz günlerde Londra'dan Eskişehir'e gelerek çekimler yapan Facebook ekibi, Türk kadının gücüne ve enerjisine hayran kaldıklarını dile getirdiler.



