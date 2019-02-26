Milyoner öldü, dublör aranıyor

İZMİR, İstanbul ve Ankara gibi üç büyük kentte milyonlarca liralık gayrimenkulleri olan 81 yaşındaki milyoner avukat iş adamı Mehmet Vecihi Eröger'e benzeyen dublörle yapılan tapu dairelerindeki dolandırıcılık olayında şok bir gelişme yaşandı. Son yıllarda eşi benzeri görülmemiş sahtekarlık olayı tarihe geçerken, zanlıların halen yakalanmadığı ancak üzerinde 600'den fazla tapu bulunan iş adamının geçen günlerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ÖZ YEĞENİ KAÇIRDI

81 yaşındaki milyoner avukat iş adamı Mehmet Vecihi Eröger, geçtiğimiz yıllarda öz yeğeni tarafından babasının paralarına konduğu iddiası ile 20 milyon dolar fidye karşılığında kaçırılmıştı. Erögr'e benzeyen dublörünü kullanan kişiler, Ankara Gölbaşı, İstanbul Beylikdüzü ve Beyoğlu, İzmir Seferihisar, Dikili ve Konak ilçelerinde milyonluk gayrimenkullerin satışını yaparak akıl almaz bir dolandırıcılık olayına imza atmışlardı. Huzurevinde kalan Eröger'in dublörünü kullanarak kimliğini kaybetmiş gibi gösteren kişiler, Edremit Nüfus Müdürlüğü'ne giderek büyük bir vurgun yapmışlardı. İş adamının ve avukatlarının fark etmesi sonrası ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ile ilgili Konak Tapu Müdürlüğü'nde çalışan iki memur ve diğer dairelerde çalışan memurlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından iş adamına benzeyen dublör ile başkalarının kimlik bilgileri ile mülkü satın alan sahte Emre Şentürk isimli sahtekarı ve organizasyonu gerçekleştiren şebekenin yakalanması için alarma geçmişti. Harekete geçen polis, zanlıların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden dolayı harekete geçmişti. Polis, zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtirken, olayın baş aktörü olan ünlü milyoner iş adamı 81 yaşındaki Mehmet Vecihi Eröger hayatını kaybetti.

TAPULARI ALAN DA SAHTE KİMLİKLİ

İş adamına benzeyen ve aynı yaşlardaki dublörlü vurgunla ilgili yapılan araştırmanın ardından milyonluk vurgunda arazileri ve gayrimenkulleri satın alan Emre Şentürk isimli kişi mercek altına alınmış ve onunda yapılan inceleme ve araştırması sonrasında sahte kimlikle malları satın alıp bir kaç hafta içinde 3. kişilere devrettiği ve bu kişinin de kesinlikle kamera kayıtları incelendiğinde satışı alan kişi olmadığı ortaya çıkmıştı.