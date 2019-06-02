Mide bulandıran olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

18 yaşındaki kıza uyuşturucu verip, içki içirilerek tecavüz edildiği iddiasıyla aralarında bir kadının da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Mide bulandıran olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler
banner404

SAMSUN'DA 18 yaşındaki kıza uyuşturucu verip, içki içirilerek tecavüz edildiği iddiasıyla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İ.K. adlı kıza uyuşturucu ve içki içirilip tecavüz edilmesi olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, C.A., F.G. ve E.P. adlı gençler ile E.Ö. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu kullanımı ve temini" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sakarya'daki korkutan deprem sonrası Bakan Kurum'dan...
Sakarya'daki korkutan deprem sonrası Bakan Kurum'dan...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479