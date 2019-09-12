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Mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift tepkiye neden oldu

Kısa süre önce ölen annesinin mezarını ziyaret eden kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren bir çifte rastlayınca olayı cep telefonu kamerasına kaydetti. Aldığı kaydı sosyal medyada "Utanç" başlığıyla paylaşan kadın, "Köpekler bile bu şekilde davranmaz" diye yaşananlara tepki gösterdi.

YAŞAM 12.09.2019, 20:57
Mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift tepkiye neden oldu
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İRLANDA'NIN Cork şehrinde, ölen annesinin mezarını ziyaret eden kadın, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Adı açıklanmayan kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren bir çifte rastladı.Kadın, olayı cep telefonuyla video kaydına alarak, sosyal medya hesabı üzerinden "Utanç" başlığıyla paylaştı.

AĞACIN ALTINDA İLİŞKİYE GİRDİLER

Videoda çiftin mezarlıkta bulunan bir ağacın altında uzanıp ilişkiye girdiği görülürken kadın, çiftin kendisini görmelerine rağmen istiflerini bozmadıklarını söyleyerek, "Köpekler bile bu şekilde davranmaz" dedi.

MEZARLIK YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

St. Michael's mezarlığından bir yetkili, mezarlıkta yedi kamera bulunduğunu; ancak kameraların sadece mezarlığın ön tarafını kayıt altına aldığını, mezarlığın iç taraflarını kayıt altına alamadıkları için ilişkiye giren çifti göremediklerini söyledi.

#Mezarlık #cinsel ilişki #Cork
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