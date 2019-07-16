Mersin'de metil alkol şüphesi: 1 ölü

Mersin'de evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden kişinin metil alkolden zehirlendiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Mersin'de metil alkol şüphesi: 1 ölü
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TARSUS ilçesine bağlı Böğrüeğri Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 67 yaşındaki B.G., Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Hastane doktorunun yaptığı kontrol sonrası metil alkolden zehirlenme şüphesi duyması üzerine konu nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcının talimatı üzerine B.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Son bir ayda Mersin'de 8, Adana'da 5, Niğde'de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de tedavi altına alınmıştı.

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