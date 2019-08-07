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Mersin'de korkutan yangın!

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.

YAŞAM 07.08.2019, 13:15 Osman Abaz
Mersin'de korkutan yangın!
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MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#Gülnar #Orman #Yangın #Ulupınar #kızılçam
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