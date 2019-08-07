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Mersin'de korkutan yangın!
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.
YAŞAM 07.08.2019, 13:15 Osman Abaz
MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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