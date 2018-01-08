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Mektup bırakıp yatağın altına saklanan eşine, hayatının dersini verdi

İnsanlar ruh eşlerini yıllar boyu arıyor, kimisi buluyor kimisi ise yanlış maceraların peşinde koşuyor. Eşinin sevgisini test etmeye çalışanlarda yok değil! İşte birazdan okuyacağınız hikaye de buna iyi bir örnek...

Mektup bırakıp yatağın altına saklanan eşine, hayatının dersini verdi

İnsanlar ruh eşlerini yıllar boyu arıyor, kimisi buluyor kimisi ise yanlış maceraların peşinde koşuyor. Eşinin sevgisini test etmeye çalışanlarda yok değil! İşte birazdan okuyacağınız hikaye de buna iyi bir örnek...

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:50
Mektup bırakıp yatağın altına saklanan eşine, hayatının dersini verdi
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SARAH ve Matthew çifti mutlu bir evlilik sürdürüyorlardı. Çevrelerinde örnek gösterilen bir çifttiler. Ama buna rağmen Sarah durduk yere inin sadakatini ölçmeye kalktı ama başına geleceklerden habersizdi.

Sarah, kocasının kendisine olan sadakatinden oldukça emindi ve ondan katiyen şüphe duymuyordu. Yine de çevrelerinde yaşanan aldatma ve sadakatsizlik durumları içine bir kurt düşürdü. Kocasını nasıl test edeceğini düşünen genç kadın bir ayrılık mektubu yazıp yatağında üzerine bırakmaya karar verir. Kendisi ise çok uzağa gitmeyecektir. Tam olarak olay yerinde yani yatağın altında olacaktır. Peki işler istediği gibi gidecek mi?

Sarah, yazdığı mektupta, aralarındaki sevginin bittiğini, yolun sonuna geldiklerini anlatan bir dizi cümlenin yer aldığı, tam teşekkülü bir ayrlık mektubu yazdı. Mektuptan kendisi bile etkilendi. Daha sonra yatağın üzerine bıraktı ve kocasının işten eve geliş saatini beklemeye başladı.

Kocası eve geldiğinde Sarah, alelacele yatağın altına girdi ve kocasını yatak odasına girmesini bekledi. Kocası ona seslene seslene yukarı çıktı ve yatağın üzerinde mektubu gördü. O sırada Sarah sessiz ve heyecanlı bir şekilde yatağın altında bekliyordu. O sıra Matthew sesli sesli mektubu okumaya başladı.

Matthew mektubu okuduktan sonra yaptığı ilk iş telefona sarılmak oldu ki bu sırada Sarah telefonda aradığı kişinin kendisi olduğunu zannetti. Ancak aradığı kişi kendisi değildi. Kocası bir arkadaşını aramıştı ve gülücükler saçıyordu. Matthew telefondaki kişiye evliliğinin bittiğini mutlu bir şekilde haber veriyordu. Sarah bu tablo karşında büyük bir yıkıma uğradı.

Sarah, kocası evden gidene kadar yatağın altında bekledi ve kocası evden çıkınca yatağın altından çıktı. Bu sırada yatağın üzerinde bir mektup vardı ve Sarah, bu mektubun kendisine yazılan bir veda mektubu olduğundan emindi. Daha sonra mektubu açıp okumaya başladı. Mektupta ise şunlar yazıyordu.

'Sevgili karım, aşkımı kanıtlamak ve sadakatimi test etmek istiyorsan bir dahaki sefere yatağın altına girdiğinde ayaklarının gözükmediğinden emin ol. Ben markete gidiyorum. Birazdan gelirim.'

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