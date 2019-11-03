Meğer çaresi çıplak uyumakmış!

HOLLANDA'DA yapılan bir araştırmada bilim insanları deneklere vücut ısılarını düşüren termal pijamalar giydirdi. Deneklerin daha derin bir uykuya daldığı ve bu derin uykuda daha uzun süre kaldığı saptandı.

ABD'de yapılan bir araştırmada, soğuk bir odada uyuyan erkeklerin daha çok kalori yaktığı ve insülin hassasiyetinin daha gelişmiş olduğu görüldü. Geceleri vücudu doğal yollardan soğutmak, kortizol hormonunu da düşürüyor. Bu da iştahı abur cubura değil sağlıklı gıdalara yönelecek şekilde düzenliyor.

Özellikle ayak, koltuk altı ve genital bölgelerin havalandırılması, ayak mantarı ve pişiği engellemek için çok etkili.

Yine ABD'de yapılan bir araştırmaya göre uyku, büyüme ve melatonin hormonlarının salgılanmasında kritik önemde. Bunlar en etkili anti-aging hormonları. Çıplak uyumanın uyku kalitesini artırdığı göz önüne alındığında, yaşlanmaya karşı etkisi de ortaya çıkıyor

2014'te yapılan bir araştırmaya göre, daha soğuk bir ortamda uyumak insanlarda metabolizmayı güçlendiriyor, kan şekeri seviyesini düşürüyor hatta Tip 2 diyabeti engelliyor. Bilim insanları, çıplak uyuyarak vücut ısısını düşürenlerin birkaç hafta içinde sağlıksız yağlarından kurtulduğunu saptadı.

Bileğinizi sıkan çorap, belinize bastıran pantolon, altınıza sıkışan tişört gibi giysiler uykuda kan akışını zorlaştırır. Çıplak uyuyarak sağlanan daha sağlıklı kan akışı kalbe, kaslara ve damarlara iyi gelir.

Doğal olarak sıcak ve nemli bir organ olan vajina, bu nedenle mantar ve bakteriler için de ideal bir alan. Çıplak uyuyan kadınlar cinsel organlarının daha fazla taze hava almasını sağlayarak bu mantar ve bakterilerin işini zorlaştırıyor. Erkeklerde de testisler, soğuk ortamlarda daha kaliteli sperm üretiyor. (Zaten testislerin vücudun dışında yer alması da bu yüzden)

Çıplak uyuyan çiftlerin tensel teması artıyor. Bu sayede, vücudun orgazm sırasında da salgıladığı oksitoksin hormonu daha çok üretiliyor. Bu hormon strese, depresyona, iltihaplanmalara ve yüksek tansiyona karşı birebir.

Çıplak vücuduyla barışık olmanın insanda özgüveni artırdığına dair teoriler var. Özgüven insanın toplumla ilişkilerini de etkiliyor. Central Florida Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, nüdizm yanlısı öğrencilerde önyargıların daha az olduğu, bu kişilerin örneğin azınlıklara daha hoşgörülü davrandığı da saptandı.