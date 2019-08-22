Marketin ortasına dışkısını yapıp dondurma dolabının altına attı

SAKARYA Karasu'da Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bir süre reyonlar arasında gezdi. Ardından kasaya ilerleyen kişi marketin ortasına dışkısını yaptı.

DIŞKISINI TEZGAHIN ALTINA İTTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi öğrenilemeyen kişinin ilk önce standın arkasına geçtiği ardından yürürken dışkısını yaptığı görülüyor. Ayrıca, kasiyerin durumu fark edip kendisini uyarmasına aldırış etmeyen kişinin ayağıyla dışkısını dondurma dolabının altına itmeye çalışıp ardından marketten çıkması da dikkat çekti.