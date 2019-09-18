Market çalışanlarından sürücüye şok ceza!
Arjantin'de bir sürücü arabasını marketin önüne park edince çalışanlar sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı.
YAŞAM 18.09.2019, 08:28
BAŞKENT Buenos Aires'te bir sürücü, arabasını park etmemesi gereken bölgeye, süpermarketin tam önüne park etti. Buna sinirlenen market çalışanları, aracın etrafını alışveriş sepetleriyle çevreleyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Sinemadan çıkan bir kişinin görüntülediği aracın dört bir yanında, 5 sıra halinde dizilmiş alışveriş sepeti görüldü.Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Arnold Angelini isimli kişi, “Arabanın sahibinin yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Çalışanları alkışlıyorum, buraya park etmek için saygısız olmak gerekli” sözlerini kullandı.
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