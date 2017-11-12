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Maratonda evlenme teklifi

39. Avrasya Maratonu’na katılan Azerbaycanlı Magsud Mammadov, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sevgilisine evlenme teklif etti

Maratonda evlenme teklifi

39. Avrasya Maratonu’na katılan Azerbaycanlı Magsud Mammadov, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sevgilisine evlenme teklif etti

12 Kasım 2017 Pazar 13:41
Maratonda evlenme teklifi
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39. Avrasya Maratonu’nda ilginç görüntüler kameralara takıldı. Maratona katılan Azerbaycanlı Magsud Mammadov, sevgilisi Aynur’a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Köprü üzerinde cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü kız arkadaşına uzatan Mammadov aldığı "Evet "cevabıyla çok mutlu oldu. Magsud Mammadov, "Bayağıdır planlıyordum. Yurt dışında yaşıyoruz. Maraton’da evlilik teklifi için bu günü planladım.Çok güzel bir yer tam iki kıtanın ortası" dedi. Daha sonra evlilik teklifinin ardından çift maratondan ayrıldı.

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