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Manzaraya aldanmayın, buraya giden sağ çıkamıyor!

Sessizce evinizde oturduğunuzu düşünün. Televizyon ve diğer ekranlar kapalı, herkes uyumakta, dışarıda trafik durmuş… Bu durumu sessizlik diye tanımlayabilirsiniz ama gerçekte çalışan elektrikli aletler, binanızdan gelen sesler ve şehrin az da olsa duyabileceğiniz diğer sesleri hala duyulabilecek seviyedeler.Dünyanın belirli noktalarında 10 dBA ve 20 dBA arasında hatta, eksi dBA olarak ölçülmüş bazı noktalarda var. İşte çıt çıkmayan 6 sessiz bölge...

Manzaraya aldanmayın, buraya giden sağ çıkamıyor!

Sessizce evinizde oturduğunuzu düşünün. Televizyon ve diğer ekranlar kapalı, herkes uyumakta, dışarıda trafik durmuş… Bu durumu sessizlik diye tanımlayabilirsiniz ama gerçekte çalışan elektrikli aletler, binanızdan gelen sesler ve şehrin az da olsa duyabileceğiniz diğer sesleri hala duyulabilecek seviyedeler.Dünyanın belirli noktalarında 10 dBA ve 20 dBA arasında hatta, eksi dBA olarak ölçülmüş bazı noktalarda var. İşte çıt çıkmayan 6 sessiz bölge...

07 Ocak 2018 Pazar 08:52
Manzaraya aldanmayın, buraya giden sağ çıkamıyor!
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Hoh Yağmur Ormanı, Washinton

Hoh Yağmur Ormanı, Washinton

Yaklaşık 11 yıl önce akustik ekolojisini inceleyen Emmy ödülü sahibi Gordon Hempton, 922 bin hektarlık bir alanı koruma altına almak için “Bir Parça Sessizlik” projesini başlattı. Bu parça Hoh Yağmur ormanında küçük kırmızı bir taşla sembolize edilmiş.Yağmur ormanı yakınında çok az yol bulunmakta ve Hempton 3 adet havayolu şirketini bu noktanın üzerinden uçmaması için ikna etmiş. Bölgenin bol bol yağış alması ve nemli olması ile, kayalıklar üzerinden yetişen yosun ve eğrelti otlarının bir örtü vazifesi görüyor. Bu da bölgedeki sesin yayılmasını önlüyor. Bölge bu özelliklerinden dolayu UNESCO Dünya Mirası olarak listelenmiş durumda.

Microsoft'un Yankısız Odası

Microsoftun Yankısız Odası

Dünyanın en sessiz noktası olma konusunda Guinness Rekorlar kitabına giren bir yer var. Microsoft'un Washington eyaletinin Redmond şehrinde bulunun Yankısız Odası o kadar sessiz ki desibel ölçümleri -23 dBA olarak ölçülmüş. Microsoft odanın daha sessiz olabileceğini belirtmişler ama havadaki parçacıkların ilerleme sesinin “fiziksel limiti” bu olduğundan daha ilerleyememişler.Oda birbirine ağ ile örülmüş bir tabandan, ve odanın 6 yüzeyinde bulunan ses emici kamalardan oluşuyor. Bu yankısız oda ses bilimi için araştırma ve testlerde kullanılmakta. Odaya giren bir gazeteci odanın “baskıcı bir sessizliği” olduğunu belirtiyor.

Kronotsky Doğa Koruma Alanı, Rusya

Kronotsky Doğa Koruma Alanı, Rusya

Bölgeyi ziyaret eden National Geographic muhabiri David Quammen “Bazı yerler o kadar harikulade ve kolayca bozulan mekanlardırki, belki oraya gitmememiz gerek. Bu paradoks Kronotsky Doğa Koruma Alanı''na da uygulanabilir” diyor.Kronotsky Doğa Koruma Alanı Rusya''nın en doğu bölgelerinden birinde, yaklaşık 3 milyon hektarlık bir bölgede, yanardağların, ormanların, tundraların, ırmakların arasında bir bölge. Bölgenin en ilginç özelliklerinden birisi ise Ölüm Vadisi. Bu vadide hidrojen sülfür ve karbon disülfür oranları o kadar yüksek ki, hiçbir canlı buradan sağ çıkamıyor.Belki Quammen''in tavsiyesine uyup bölgeyi ziyaret etmeyebiliriz ama kendisinin bahsettiği paradoks burada başlıyor: Yüzlerce kilometre boyunca hiç bir yol ve medeniyet belirtisi olmayan bölge tam bir sessizlik abidesi.

Haleakala Krateri, Maui

Haleakala Krateri, Maui

Haleakala yanardağı içinde barından Haleakala Ulusal Parkı, 3 bin metrelik bu devin etrafında kurulu. Yanardağ kraterine kurulu bir koruma kalkanı, popüler bir turist noktası; panaromik manzaralar, dünyanın başka yerinde olmayan bitkiler ve sessizlik…Park çalışanları krater civarında ölçülen ses seviyesinin 10 dBA'yı geçmediğini belirtiyor. Hoh Yağmur ormanını koruma altına alan Gordon Hempton ise bu bölgeyi Dünyanın En Sessiz Noktası olarak tanımlıyor.

Negev Çölü, İsrail

Negev Çölü, İsrail

Kudüs ve Tel Aviv arasında bulunan Negev Çölü, o kadar sessiz ki, bölgeyi ziyaret edenler kulaklarının sessizlikten çınladığını belirtiyor.Bölgede sadece bir kaç Bedevi yerleşimi var, ama göçebe olan bu yerli halkın yapay seslerden, arabalardan, elektrikli aletlerden uzak yaşamı şehirliler için rahatsız edici bir seviyede.

Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Koruma Bölgesi, Alaska

Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Koruma Bölgesi, Alaska

Alaska'nın kuzeyinde bulunan bu bölge, 19 milyon hektarlık, el değmemiş, yolların ulaşmadığı, giriş ve çıkışın ancak yürüyerek yapıldığı bir doğaya sahip. Bölgeyi yılda en fazla 1500 kişi ziyaret etmekte ama 37 çeşit kara, 8 deniz memeli çeşidi, 42 balık ve 200 göçmen kuşun evi olan bölge düşündüğünüz kadar ıssız değil.Bu tundra soğuk aylarda sessiz bir yerken, havalar ısındığında çıkan güneş kadar, kuşların şarkıları da bölgenin vazgeçilmez ve özlenen bir parçası oluyor.

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manzaraya aldanmayın buraya giden sağ çıkamıyor
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