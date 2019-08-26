Mahalleli, istismarcıyı fena dövdü! Üstünden çıkanlar ise şoke etti

ADANA'da 2 haftadır kız çocuklarını istismar ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinden 16 adet toka, yarım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

İSTİSMARI BALKONDAN GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, olay dün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 958 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Z. 2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarının kıyafetlerini çıkartıp istismar edip kaçtı. Ü.Z. son olarak mahalleye gelip Hasan C.'nin kızı Z.C. ile yeğeni Z.C .'yi istismar etmeye kalkıştı. Bu sırada Hasan C. istismarı evinin balkonundan gördü ve aşağı inip çocukları istismar eden Ü.Z.'yi yakalayıp polise haber verdi.

ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.'yi linç etmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü. Ü.Z.'nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yakım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNİ: AĞIR CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ

Bu sırada Hasan C. gazetecilere, "Çocuğumu istismar etti. Çocuklarımızın üstünü başını çıkarıp istismar ediyor. Geçen gün 3 kere takip ettik kaçtı, sonunda yakaladık. Tanımıyoruz" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, "İnsanlar nasıl çocukları istismar eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye'yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz" dedi. Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.