Maçına 100 bin kişi gelen Türk takımı tarihe geçti

İran Liginde mücadele eden Türk takımı Tractor Sazi'nin İstiklal ile oynadığı maçı 100 bin taraftar takip etti.

Maçına 100 bin kişi gelen Türk takımı tarihe geçti
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İRAN'da Türk nüfusunun etkin olduğu Doğu Azerbaycan eyaletinde faaliyet gösteren Tractor Sazi, İstiklal takımıyla oynadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak bu mücadelede öne çıkan durum Tractor Sazi'nin galibiyeti değil karşılaşmayı 100 bin Türk taraftarın takip etmesi oldu. 

TÜRK DÜNYASINDA EN ÇOK TARAFTARIN İZLEDİĞİ MAÇ OLDU

100 bin Türk taraftarın Yadegar-e Emam Stadı'nda izlediği bu karşılaşma Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.  Tractor Sazi, İran Ligi'nde 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 38 puanlı Sepahan ise 1. sırada yer alıyor. 

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