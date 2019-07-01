Lüks villadaki vahşetin detayları ortaya çıktı!

İSTANBUL Başakşehir'de eşiyle tartışan iş adamı evde bulunan pompalı tüfekle önce eşini vurdu sonra intihar etti. İş adamının eşini vurduktan sonra oğlundan helallik istediği ortaya çıktı. Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Atmaca sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik problemleri olan iş adamı Turgay Cantaş (62) sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş (57) ile odalarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle eşi Şükran Cantaş'ı vurdu.

EŞİNİ VURDUKTAN SONRA OĞLUNDAN HELALLİK İSTEYİP İNTİHAR ETMİŞ

İddiaya göre, Turgay Cantaş eşini vurduktan sonra mermi almak için aşağı odaya oğlunun yanına indi. Silah seslerini duyan oğlu Berk Cantaş, babasına neler olduğunu sordu. Oğlundan helallik isteyen Turgay Cantaş mermileri aldıktan sonra tekrar kendi odasına çıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgay ve Şükran Cantaş çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bilgisine başvurulan Berk Cantaş'ın bir el silah sesi duyduktan sonra babasının odasına gelip mermi aldığını 'beni affet oğlum' dediğini ve bir el daha silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi.

"YARIN HEP BERABER SİLİVRİYE YAZLIĞA GİDECEKTİK"

Çiftin aile dostları olduğunu söyleyen Sevinç Gülnihal,"Turgay'ı çocukluğundan beri tanırım. Turgay da eşi de çok iyi bir insandı.Örnek bir aileydi. Devamlı tatile beraber giderdik. Çocuklarına düşkün çok iyi bir aile babasıydı. Yarın hep beraber Silivri'ye yazlığa gidecektik. Bana 'yenge' diye hitap ederlerdi. Hayata bağlı insanlardı. Duyunca şok oldum" diye konuştu. Olay yerine gelen Yasemin Akmanlarda "Şükran hanım çok iyi bir arkadaşımızdı. Hiç kimseye zararı yoktu, çok iyi bir aileydi" dedi. Villada görevli Kadir Timzan ise" Turgay bey benim patronumdu. Bahçesine ben bakıyorum. 18 yıldır beraberiz. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı olmamıştı. Sabah 05. 00 sıralarında geldim ben. Olay da 08.00'de olmuş" diye konuştu. Cenazeler, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.