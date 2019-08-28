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Lüks otelde korkunç cinayet! Öldürüp üzerine kapıyı kilitlediler

İstanbul'un Maltepe'deki bir lüks bir otelin 7'inci katında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin odaya gelerek şahsı öldürdükleri ve kapıyı kilitleyip kaçtıkları iddia edildi.

YAŞAM 28.08.2019, 10:29 Melike Temir
Lüks otelde korkunç cinayet! Öldürüp üzerine kapıyı kilitlediler
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İSTANBUL Maltepe'deki lüks bir otelde 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürüyor. Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan 40 yaşındaki şahıs, sabah 07.00 sıralarında kaldığı odada silahlı saldırıya uğradı. Kaldıkları otelde 4-5 el silah sesi duyduklarını belirten otel misafirleri büyük panik yaşadı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAPIYI KİLİTLEYİP KAÇTILAR

Otele gelen 3 kişinin, şahsın kaldığı yedinci kattaki odaya çıktıkları, burada silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ve odanın kapısını kilitleyip olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri otel girişi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

#İstanbul #Maltepe #Cinayet #Lüks otel
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