Lisede öğretmen dehşeti! Dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi

TÜYLER ürperten olay, ABD'nin Teksas eyaletinde meydana geldi. 32 yaşındaki vekil öğretmen Tiffani Lankford, Teksas'taki Lehman Lisesi'nde başka bir öğretmenin yerine bakıyordu.

DAYAK GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Ders sırasında yaşanan korkunç olayları gösteren bir video ise, tüm dünyada yankı buldu. Lankford'ın bir öğrenciyi sıradan çekerek yerde sürüklediği ve öğrenciyi tekme tokat dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay yarattı.

KADIN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Vekil öğretmen korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Kadının saldırısına uğrayan öğrencinin henüz 15 yaşında olduğu açıklandı. Beyin sarsıntısı geçirdiği bildirilen ve adı açıklanmayan öğrenci, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.