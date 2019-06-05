Leoparın saldırısına uğrayan bebek korkunç şekilde can verdi

HİNDİSTAN'IN batısında bulunan Maharashtra eyeletinin Gadbori köyünde, 9 aylık bebek Swaraj Gurnule, evinde anne ve babası ile uyuduğu sırada eve giren leopar tarafından kaçırılıp öldürüldü. Bebeğin parçalanmış cesedi köyün bir kilometre uzağında bulunurken köylüler leoparın yakalanması için köyün etrafına kamera yerleştirdi. Godbori köyünde meydana gelen olayda, anne ve baba, uyandıklarında bebeklerinin kayıp olduğunu görünce, köylülere haber verdiler. Köylüler ve polis tarafından aranan bebeğin parçalanmış cesedi köyün yaklaşık bir kilometre ötesinde bulundu.

BEBEĞİ UYUDUĞU YATAKTAN ALIP GÖTÜRDÜ

Bebeğin cesedinden bulunan bir kaç parçanın geri kalan kısmının leopar tarafından yenildiğini söyleyen polis, leoparın sabahın erken saatlerinde eve girip bebeği kaçırdığını söyledi.

KÖYÜN HER TARAFINA KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Olaydan sonra bebeğin cesedi otopsiye götürülürken köylüler kaplanın yakalanması için köyün her tarafına kamera yerleştirdiler.