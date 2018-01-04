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Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! Regl olamıyor, tecavüze uğruyorlar

Uzun yıllardır tek parti yönetimi altında dışarıya kapalı bir yapıya sahip olan Kuzey Kore, hala yeryüzünde gizemini koruyan sayılı yerlerden biri. İşte Kuzey Kore'den kaçan eski bir kadın askerin skandal itirafları ve gizli yaşamlarından çok özel kareler...

Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! Regl olamıyor, tecavüze uğruyorlar

Uzun yıllardır tek parti yönetimi altında dışarıya kapalı bir yapıya sahip olan Kuzey Kore, hala yeryüzünde gizemini koruyan sayılı yerlerden biri. İşte Kuzey Kore'den kaçan eski bir kadın askerin skandal itirafları ve gizli yaşamlarından çok özel kareler...

04 Ocak 2018 Perşembe 11:13
Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! Regl olamıyor, tecavüze uğruyorlar
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KUZEY Kore'den kaçan eski bir kadın asker, dünyanın en büyük dördüncü ordusunda stres ve beslenme yetersizliği nedeniyle kadınların regl olamadığını, tecavüzün ise pek çok kadın asker için hayatın bir parçası olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 10 yıl askerlik yapan ve 10 yıldan uzun bir süre önce Kuzey Kore'den ayrılan Lee So Yeon, 20'den fazla kadınla paylaştığı koğuşundaki anılarının hâlâ canlı olduğunu söylüyor: BBC'ye konuşan asker, "Çok terliyorduk. Döşeklerimiz çeltik kabuğundan yapılmaydı ve bu yüzden vücut kokularımız döşeklere siniyordu. Hiç hoş değildi.

"En zor şeylerden biri de duş almaktı. Sıcak su yoktu ve dağdan akan bir suya bağlı bir borunun altında yıkanıyorduk. Borudan kurbağalar ve yılanlar düşüyordu üzerimize."

Bir üniversite profesörünün kızı olarak ülkenin kuzeyinde doğan So Yeon, bugün 41 yaşında. Ailesindeki pek çok erkeğin asker olduğu Yeon, 1990'larda ülkeyi vuran kuraklık ve neden olduğu kıtlık nedeniyle en azından her gün yemek yiyebilmek için askerliğe gönüllü olmuş.

O dönemde binlerce genç kadın da aynı şeyi yapmıştı. Kuzey Kore'nin Gizli Devrimi kitabının yazarı Jieun Baek, "Kıtlık özellikle kadınlar için zor bir döneme yol açtı" diyor ve ekliyor: "Daha fazla kadın işgücüne katıldı ve daha fazla kadın kötü muamele, taciz ve tecavüze maruz kaldı."

Basını sıkı bir şekilde kontrol eden Kuzey Kore'de devlet ülkenin uluslararası imajını sıkı bir şekilde kontrol ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKadın Asker
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