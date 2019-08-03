Kuyumcuda 10 milyon TL'lik vurgun yapan kadın, kayıplara karıştı

PARİS'te Kendisini prenses olarak tanıtan bir kadın, gittiği lüks kuyumcuda küp bulyonlarla altınları değiştirerek 1,6 milyon euro değerindeki mücevherleri çaldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde prenses olduğunu söyleyen bir kadın, Fransa'nın başkenti Paris'teki bir kuyumcuda küp bulyonlarla altınları değiştirerek 10 milyon TL değerindeki mücevherleri çaldı. Olay salı günü Paris'in Saint-Honore sokağında bulunan lüks bir kuyumcuda gerçekleşti. Kendini prenses olarak tanıtan kadının, mücevher kutusundaki altınları benzer renkteki çikolata ile değiştirdiği anlaşıldı. Soruşturmanın devamında ise altın renkli küplerin içinde yemeklerde kullanılan bulyon olduğu fark edildi.