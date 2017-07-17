Kuru üzümdeki "Okratoksin-A" sorunu

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altındişli: "AB'nin Türkiye ve İran gibi kuru üzüm ihracatçısı ülkelerden yaptığı kuru üzüm ithalatında OTA ile ilgili olarak yüzde 5 kontrol sıklığı uygulamasına 1 Temmuz 2017'den itibaren başladı. Hep birlikte bilinçli ve dikkatli hareket etmemiz halinde sorun yaşanmayacaktır" Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda, Salihli Ziraat Odası ve Salihli Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen "Kuru Üzümde Okratoksin-A'yı Önlemeye Yönelik İyi Tarım Uygulamaları" toplantısında konuşan Prof. Dr. Altındişli, üzüm yetiştiriciliğinde kalite, verim ve OTA'yı önlemeye yönelik alınması gereken tedbirler konularında bilgiler verdi.Prof. Dr. Altındişli, OTA'yı önlemenin üreticilerin elinde olduğunu belirterek, "AB'nin Türkiye ve İran gibi kuru üzüm ihracatçısı ülkelerden yaptığı kuru üzüm ithalatında OTA ile ilgili olarak yüzde 5 kontrol sıklığı uygulamasına 1 Temmuz 2017'den itibaren başladı. Hep birlikte bilinçli ve dikkatli hareket etmemiz halinde sorun yaşanmayacaktır. Yetiştiricilik aşamalarında budama, toprak işleme, sulama, hasat ve depolama gibi aşamalarda özenli ve dikkatli olunması halinde Okratoksin-A oluşumunun önüne geçilebilir. Üretici, tüccar ve ihracatçılar olarak gerekli tedbirleri aldığımız takdirde söz konusu uygulama önümüzdeki dönemde uygulamadan kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Almış ise Türkiye'de üretilen 300 bin ton civarı çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85-90'ının ihraç edildiğini belirterek, "Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız, bir önceki sezonla kıyaslandığında bugün itibarıyla miktar bazında yüzde 36 artışla 235 bin tona, ihracat gelirimizin ise yüzde 2'lik artışla 367 milyon dolara geldi. Sezon sonunda 280 bin tonluk ihracata karşılık 450 milyon dolarlık bir ihracat gelirine ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.