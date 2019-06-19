"Kürtüm diye dışlandım" notuyla canına kıymıştı! Aileden şok açıklama

İSTANBUL Havalimanı'nda İGA'ya bağlı güvenlik personeli İbrahim Layık, terminal içerisinde "Kürt olduğum için dışlandım diyerek " yüksekten atlayarak intihar etmişti. Ağır yaralanan Layık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı Layık'ın ölüm raporunda ise "şüpheli ölüm" olduğu belirtildi. Layık'ın ailesi tarafından kiralanan bir otobüs ile cenazesinin sabah saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru yola çıkarılacağı ve ailenin de aynı araçla geleceği öğrenildi. Layık'ın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Sosyal medyada birçok tartışmaya yol açan olay hakkında Emniyet Müdürlüğü açıklamada bulundu.

Emniyet Müdürlüğü: Evlilik teklifi reddedildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi.

Kardeşi de aynı havalimanında çalışıyor!

Yaklaşık 20 ay önce Atatürk Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Layık'ın taşıma işlemi ardından İstanbul 3'üncü Havalimanı'nda işine devam ettiği ve kardeşi Ali Layık'ın da aynı havalimanında bagaj yükleme işinde çalıştığı belirtildi.

İş çıkışı olaydan önce verilmiş, telefonu sıfırlanmış!

Layık'ın ölümünün şüpheli olduğu konusunda ısrarcı olan ailesi, olayın tüm yönleri ile araştırılmasını istediklerini söyledi. Ağabey Ömer Layık, kardeşinin ölümünün ardından kamuoyunda çıkan "Sevdiği kadının kendisini Kürt olduğu için reddettiği" yönündeki iddialarla ilgili "Kardeşim bu şekilde intihar edecek biri değil. Biz halen olayın şüpheli olduğunda ısrarcıyız" dedi. Kardeşinin bağlı olduğu şirketin şu ana kadar kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini kaydeden ağabey Layık, "Aldığımız bilgiye göre kardeşimin iş çıkışı olaydan önce verilmiş. Yine telefonu sıfırlanmış. Bu nedenle de bize göre bu şüpheli bir ölümdür" diye ekledi.