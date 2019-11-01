Kürtajı reddeden kız arkadaşını kalbinden bıçaklayıp, çöp kutusuna attı

ABD'nin Indiana eyaletindeki Mishawaka kentinde gerçekleşen korkunç olayda henüz 16 yaşında olan ise öğrencileri Aaron Trejo ve kız arkadaşı Breana Rouhselang bir süredir birliktelik yaşıyordu.Genç kız hamile kaldı ve bu durumu erkek arkadaşı Aaron'dan gizledi.Gizlemesindeki tek neden Aaron'la bir gelecek hayal etmesindendi. Aeron'la evlenip, bebeğini doğurmak en büyük isteğiydi.Breana'nın hamileliğini ne ailesi ne de Aaron fark etmişti.Bir süre sonra Aaron hamileliği öğrendiğinde çılgına döndü. Aaron, hem Breana'dan hem de bebekten kurtulma planları yapmaya başladı.16 yaşındaki zanlı, hamile sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Sonra da genç kızın cesedini bir restoranın çöplüğüne attı.Katil Aaron Trejo, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkemede cinayeti 2 hafta boyunca planladığını itiraf etti."Bıçağı kalbine sapladım çünkü ölümünün daha acısız ve hızlı olacağını düşündüm" diyen cani, suçunu kabul etti.Katil Aaron Trejo'nun, 45 ila 65 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor.