Kürtajı reddeden kız arkadaşını kalbinden bıçaklayıp, çöp kutusuna attı
Amerika'da 16 yaşındaki liseli genç, hamile bıraktığı kız arkadaşı kürtajı reddedince, kalbinden bıçaklayıp cesedini çöp kutusuna attı.
ABD'nin Indiana eyaletindeki Mishawaka kentinde gerçekleşen korkunç olayda henüz 16 yaşında olan ise öğrencileri Aaron Trejo ve kız arkadaşı Breana Rouhselang bir süredir birliktelik yaşıyordu.Genç kız hamile kaldı ve bu durumu erkek arkadaşı Aaron'dan gizledi.Gizlemesindeki tek neden Aaron'la bir gelecek hayal etmesindendi. Aeron'la evlenip, bebeğini doğurmak en büyük isteğiydi.Breana'nın hamileliğini ne ailesi ne de Aaron fark etmişti.Bir süre sonra Aaron hamileliği öğrendiğinde çılgına döndü. Aaron, hem Breana'dan hem de bebekten kurtulma planları yapmaya başladı.16 yaşındaki zanlı, hamile sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Sonra da genç kızın cesedini bir restoranın çöplüğüne attı.Katil Aaron Trejo, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkemede cinayeti 2 hafta boyunca planladığını itiraf etti."Bıçağı kalbine sapladım çünkü ölümünün daha acısız ve hızlı olacağını düşündüm" diyen cani, suçunu kabul etti.Katil Aaron Trejo'nun, 45 ila 65 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor.
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5