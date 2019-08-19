Kuran kursunda kız öğrencileri aç bıraktılar iddiası

KONYA’nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde bulunan özel bir yatılı kız Kuran kursunda çocuklara tuvalet temizlettirildiği, yemek ve yatacak yer verilmediği öne sürüldü.Kuran kursu yetkililerinin olumsuzlukları soran öğrencilere “Survivor’da nasıl hayatta kalıyorlarsa siz de öyle yapacaksınız” yanıtını verdiği belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre çocukları ve yeğenlerini Kuran kursuna yerleştiren Ç. ailesi, çocuklarının yatılı Kuran kursunda yaşadıkları olaylar nedeni ile şikâyetçi oldu. Çocuklarının kendilerine yemek ve yastık verilmediğini, hocaların kötü davrandığını anlattıklarını dile getiren anne Ç. Ç., “Tavsiye üzerine kızlarımı ve yeğenimi bu yatılı Kuran kursuna götürdüm. Ziyaretlerine gitmeden önce birkaç defa telefonla görüştük. Kızım ‘Anne biz burada aç kalıyoruz. Hocalar bize ters davranıyor, yastıksız yatıyoruz’ dediler.Ziyarete gittiğimde oradaki çocukların aç kaldığını gördüm. Yemek isteyen çocuklara ‘size kalmadı’ cevabının verildiğini öğrendim. Konuyu Kuran kursu müdürü T.G ile konuştuğumda inkâr etti. Kursta görüştüğüm başka bir görevli ise kursun mevcut öğrenci kapasitesi 100 olması gerekirken 120’ye ulaştığını, bu yüzden yemeğin yetmediğini söyledi. Yemeğin yetmediği öğrencilere ise zeytin peynir ve 1 haftalık ekmek veriliyormuş” dedi. Yaşanan olumsuzluklar üzerine çocuklarını kurstan aldığını dile getiren Ç.Ç, “Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyette bulundum” ifadelerini kullandı.Kendilerine tuvalet temizliği yaptırıldığını, aç bırakıldıklarını söyleyen 11 yaşındaki A. Ç., “Kurstaki yemekler çok pisti, içinden sinekler çıkıyordu. Hocalar ve çocukları yemek yerken, öğrencilere verilen yemek yetmezdi. Yemek istediğimizde de ‘nefsinizi terbiye edin’ diyorlardı. Kursa gittiğimiz süre boyunca aç kaldık. Aç kalmamızdan, tuvalet temizlememizden uykusuz kalmamızdan ve yastık verilmemesinden şikâyet ettiğimizde görevliler de Survivor’dakiler aç, uykusuz kalıyor onları örnek alın derlerdi” şeklinde konuştu.



Kurs hakkında ailenin şikâyette bulunması üzerine, Konya İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılırken, kurs yetkilileri iddiaları kabul etmedi.