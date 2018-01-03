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Kumruyu öldürdü, kendi ölümden döndü

Mersin'de kumruyu havada öldüren atmaca, hızını alamayınca bir tantunicinin çatısına çakıldı. Yaralı şekilde çatıdan aşağı düşen atmacaya tatlıcı sahip çıktı. Yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Kumruyu öldürdü, kendi ölümden döndü

Mersin'de kumruyu havada öldüren atmaca, hızını alamayınca bir tantunicinin çatısına çakıldı. Yaralı şekilde çatıdan aşağı düşen atmacaya tatlıcı sahip çıktı. Yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:21
Kumruyu öldürdü, kendi ölümden döndü
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Havada kumruyu öldüren atmaca, hızını alamayınca Silifke Caddesi üzerinde bulunan bir tantunicinin çatısına çakıldı. Öldürdüğü kumru yere düşerken, yaralı atmaca ise bir süre çatıda bekledi. Oradan kalkmaya çalışan atmaca, uçamayınca aşağı düştü. Burada el arabasında tatlı satan Mehmet Kirman isimli vatandaş yaralı kuşu alarak sahip çıktı. Ölen kumruyu yolun kenarına koyan Kirman, yaralı atmacayı da arabasının üstüne koydu ve polisi arayarak yardım istedi. Polis de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini bölgeye yönlendirerek, yaralı kuşun alınmasını sağladı. Bölgeden geçen vatandaşlar da yaralı atmacaya ilgi gösterirken, cep telefonlarıyla bol bol fotoğrafını çekti.
HIZINI ALAMADI VE ÇİNKOYA ÇAKILDI

Olayla ilgili konuşan Mehmet Kirman, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, “Birden bir ses geldi. Kumru havada kaçarken atmaca da onu yukarıda yakaladı. Ancak kumruyu yakalarken hızını alamadı ve tantunicinin çinkosuna çakıldı. Kumru öldü, yaralı atmaca da çinkodan yere düştü. Ben de yaralı olduğu için aldım ve 155’i aradım. Onlar da yardımcı oldular. Doğa Koruma ve Milli Parklar’dan bir yetkili gelerek, yaralı atmacayı aldı” dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar’dan gelen yetkili ise bu tür olayların bazen yaşandığını belirterek, “Bu tür kuşlar hızını alamayınca yere düşüyorlar ya da bir yere çarpabiliyorlar. Tabi bu tür durumlarda vatandaşlarımız bize haber versinler ancak bu tür kuşlar yırtıcı kuşlardır. O yüzden bizim gelmemizi beklerken kuşu tutacaklarsa temkinli davransınlar. Yaralı da olsa bu tür kuşlar birden tutulmaz. Çünkü her an ne yapacakları belli olmaz ve bazen zarar verebilir. O yüzden vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olsunlar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KumruAtmacaMersin
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