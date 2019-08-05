Flaş HaberALANYA FİRMA REHBERİ
Kumarbaz koca, kumarda karısını kaybetti!
Hindistan'da kumar bağımlısı bir adam, parası bitince karısı üzerine kumar oynadı. Kaybeden adam, arkadaşı ve akrabasının karısına toplu tecavüz etmesine izin verdi.
YAŞAM 05.08.2019, 16:30 Melike Temir
HiİNDİSTAN'da kumar bağımlısı bir adam, parası bitince karısı üzerine kumar oynadı. İddiaya göre ismi açıklanmayan adamına akrabası ve arkadaşı sürekli evine gelip içki içip kumar oynuyorlardı. Parası biten adam karısının üzerinde oynadı. Oyunu kaybedince akrabası ve arkadaşına karısına tecavüz etmelerine göz yumdu.
KARISINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Olaydan sonra kumarbaz koca, annesini evine gitti. Eve giden adam, hata yaptığını söyleyerek karısından özür diledi. Bunun üzerine karısı kendisini affetti.
BİR KEZ DAHA TECAVÜZE İZİN VERDİ
Adam, karısı ile arabayla eve geri dönerken bir yerde durup bu kez başka arkadaşlarının karısına tecavüz etmelerine izin verdi. Kadın kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek polise gitti.
31°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
|İmsak
|04:26
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:08
|Yatsı
|21:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0