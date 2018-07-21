Küfür eden insanlar daha sağlıklı dürüst ve mutlu

1. Küfür Etmek Etkili Bir İletişim Yoludur.

Araştırmalar küfretmenin savunduğunuz bir argümanın etkinliğini ve ikna ediciliğini artırabileceğini buldu. BBC’nin haberine göre iletişime faydası bununla sınırlı değil. Küfür etmek bir konu hakkında nasıl hissettiğinizi detaylı açıklamanızı veya fiziksel kavgaya girmeden anlatmanızı da sağlıyor.

2. Daha Dürüst Olduğunuz Anlamına Geliyor.

Yakınlarda yapılan bir çalışma küfreden insanların sıklıkla daha az yalan söyleyen ve daha yüksek ahlaki standartlara sahip insanlar olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar katılımcıların küfür kullanımını inceledi ve kişinin doğruluğunu belirlemek için kontrol soruları soran bir grup değerlendirmeden oluşan bir yalan ölçeği yapmalarını sağladılar. Çalışma küfür edenlerle dürüstlük seviyeleri arasında doğrudan ilişki saptadılar.

3. Ağrıya Direncinizi Arttırır.

Parmağımızı çarptıktan sonra sövmemiz iyi geliyorsa ağrıya, bunun bir sebebi var. 2011’de yayınlanan bir çalışma küfretme ağrıya dayanabilme becerinizi artırabilir. Time’ın yer verdiği makalede araştırmacılar sövmenin vücuttaki, morfin gibi ilaçların yatıştırma etkisine benzeyen, doğal, ağrı kesici kimyasalların salgısını harekete geçirdiğini öne sürdü.

4. Küfür Zekanın Göstergesidir.

Çalışmalar tabu olarak kabul edilen kelimeleri akıcı kullanmanın genelden daha geniş bir söz dağarcığına işaret ettiğini gösterdi. Küfretme üzerinde çalışan araştırmacılar alışkanlığın daha yüksek IQ seviyesine de bağlı olabileceğini söyledi.

5. Egzersizde Randımanı Arttırır.

2017’de New York Times’da yayınlanan bir araştırma küfür etmenin fiziksel egzersizin sonuçlarını etkileyebildiğine işaret etti. Çalışmanın katılımcıları bisiklet ve kaldırma hareketleri sırasında incelendiler ve aktiviteler sırasında tarafsız ya da küfürlü sözleri tekrar etmeleri istendi. Her iki testte de küfür etmek performansı artırmaya yardımcı oldu.

6. Soğukkanlılığı Arttırabilir

Uzmanlar büyük resme bakıldığında tabu olan kelimeleri kullanmanın illa ki kötü bir şey olmadığını söylüyor. İngiltere’deki Oxford’da yaşayan bir psikiyatr olan Neel Burton’un Psychology Today’deki yazısına göre: ‘Küfür etmenin sağlığa faydaları artan kan dolaşımı, endorfin yükselmesi ve genel bir sakinlik, kontrol ve iyilik hissi vermesidir.’

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 13:04