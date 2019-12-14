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KSÜ’de 2 yeni ceviz çeşidi geliştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ceviz ıslah çalışmaları kapsamında 2 yeni ceviz çeşidine daha patent (tescil) alındı.

YAŞAM 14.12.2019, 19:37
KSÜ’de 2 yeni ceviz çeşidi geliştirildi
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UZUN süren araştırma ve ıslah çalışmaları neticesinde “Maraş 18” ve “Sütyemez 1” ceviz çeşitlerini geliştiren ve Türkiye’deki tüm üniversiteler içerisinde ceviz alanında ilkleri gerçekleştiren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ayrıca Türkiye’de melezleme ile geliştirilen “Diriliş” ve “15 Temmuz” isimli yeni cevizleri ıslah edip tescil eden ilk ve halen de tek üniversite olma unvanını koruyor. Ceviz konusunda Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri olan KSÜ’de 2 yeni ceviz çeşidi daha geliştirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ceviz ıslah çalışmaları kapsamında 2 yeni ceviz çeşidine daha patent (tescil) alındı.

Ziraat Fakültesi öğretim elamanları Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Dr. Akide Özcan ve Dr. Şakir Burak Bükücü tarafından yürütülen ceviz ıslah programı çerçevesinde 2 yeni ceviz genotipinin ıslah aşaması tamamlandı. Tarım Orman Bakanlığının Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünde tescil komisyonu tarafından KSÜ Ziraat Fakültesinin 2 ceviz genotipinin tescili (patenti) oy birliği kabul edildi.  Bu yeni ceviz çeşitleri “ Bahri Koz” ve “Efsus 46” isimleri ile milli çeşit listesine kaydedildi.

Bahri Koz: Yıllardır Kahramanmaraş merkez köylerinde yoğun olarak yetiştirilmekte ve halk arasında Bahri Koz olarak bilinmektedir. Ziraat Fakültesi tarafından yıllar önce ıslah araştırma alanlarına alınmış ve özellikleri upov kriterlerine göre belirlenerek ıslah kriterleri kayıt altına alınmıştır.  Bahri koz ile ilgili ıslah çalışmaları tamamlanmış ve 25 Ekim 2019 tarihinde “Bahri Koz” ismi ile Tarım ve Orman Bakanlığının milli çeşit listesinde yerini almıştır. Bahri koz cevizi, lezzeti ve özellikle yağ oranın yüksek olması ile halk tarafından beğenilen ve aranan çeşitlerden biridir.

Efsus 46: Üniversitemiz ceviz ıslah çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş Afşin ilçesi Binboğa Dağları eteklerinden selekte edilen bu ceviz çeşidi üzerinde yıllardır yapılan araştırmalar 2019 yılında neticelendi. Upov kriterlerine göre standart çeşit özellikleri belirlenen bu ceviz çeşidi Afşin’in eski adı olan “Efsus 46” ismi ile milli çeşit listesinde yerini aldı. Meyve iriliği öne çıkan bu çeşit, ceviz yetiştiriciliğine tüm müsait alanlarda rahatlıkla yetiştirilebilir özelliklere sahip.

KSÜ’de Prof. Dr. Mehmet Sütyemez önderliğinde ceviz ıslah, araştırma ve uygulama çalışmaları devam ediyor.

#ceviz #KSÜ
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