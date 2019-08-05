Kral, karısının önünde sevgilisini metres ilan etti!

TAYLAND Kralı Maha Vajiralongkorn, geçen pazar günü eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi, üç ay önce evlendiği karısının da yer aldığı bir törenle 'resmi metres' ilan etti. Tören sırasında resmi metres ilan edilen Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı ve Kral Maha, sevgilisinin başından aşağı kutsal su dökerek onu metresi ilan etti.1932 yılından beri ülkeyi yöneten monarşide, ilk defa bir kral çok eşli evlilik yapmış oldu.Tayland Kralı Maha'nın resmi metresi unvanına sahip olan Sineenat Wongvajirapakdi, daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyordu.Kralın 3 ay önce evlendiği 4. eşi Suthida ise daha önce kralın özel koruma birliğinin komutanıydı.