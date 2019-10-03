banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Korkutan cep telefonu vakası! Ölüsünü halası buldu

Tayland'da 25 yaşındaki oyun bağımlısı, şarjda olan telefonuyla oyun oynadığı sırada uyuya daldı. Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

YAŞAM 03.10.2019, 07:15
Korkutan cep telefonu vakası! Ölüsünü halası buldu
banner404

OYUN bağımlılığı artık kontrol edilemez seviyelere ulaştı. Tayland'ın Chonburi, şehrinde yaşayan 25 yaşındaki oyun bağımlısı Watchareeporn Mo-in, telefonu şarja takılı halde oyun oynadığı sırada uyuya kalınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İLK HALASI GELDİ

Ertesi sabah evi temizlemek için eve gelen 57 yaşındaki halası Watchareeporn Mo-in, yeğenin hareket etmediğini ve vücudunun büyük bölümünün morardığını görünce evin elektriğini kesip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AKIMA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başucunda birden fazla telefon bulunan Sastra'nın prize takılı olan telefondan dolayı akıma kapılarak hayatını kaybettiğini söylediler. Hala Watchareeporn, yeğenin oyun bağımlısı olduğunu ve çoğu gece telefonları prize takılı haldeyken uykuya daldığını söyledi.

CESET OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Sastra'nın cesedi otopsiye gönderilirken, polis, olayda cinayet şüphesi ve bulgu olmadığını bundan dolayı herhangi bir soruşturma açılmadığını söylediler.

#cep telefonu #Tayland #elektrik akımı
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:48
Öğle 12:51
İkindi 16:09
Akşam 18:45
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545