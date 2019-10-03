Korkutan cep telefonu vakası! Ölüsünü halası buldu

OYUN bağımlılığı artık kontrol edilemez seviyelere ulaştı. Tayland'ın Chonburi, şehrinde yaşayan 25 yaşındaki oyun bağımlısı Watchareeporn Mo-in, telefonu şarja takılı halde oyun oynadığı sırada uyuya kalınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İLK HALASI GELDİ

Ertesi sabah evi temizlemek için eve gelen 57 yaşındaki halası Watchareeporn Mo-in, yeğenin hareket etmediğini ve vücudunun büyük bölümünün morardığını görünce evin elektriğini kesip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AKIMA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başucunda birden fazla telefon bulunan Sastra'nın prize takılı olan telefondan dolayı akıma kapılarak hayatını kaybettiğini söylediler. Hala Watchareeporn, yeğenin oyun bağımlısı olduğunu ve çoğu gece telefonları prize takılı haldeyken uykuya daldığını söyledi.

CESET OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Sastra'nın cesedi otopsiye gönderilirken, polis, olayda cinayet şüphesi ve bulgu olmadığını bundan dolayı herhangi bir soruşturma açılmadığını söylediler.