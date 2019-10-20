Korkunç paraşüt kazası: Jandarma Arama Kurtarma sevk edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ünlü yamaç paraşütü alanı Babadağ'da tekli atlayış yapan İranlı pilot kalkış sırasında kayalıklara düşerek yaralandı
20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz Mahallesi'ne gelerek akrobasi gösterisi yapmak için Babadağ'ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden atlayan 43 yaşındaki İranlı Mohammadaref Ebrahimi single (tekli) atlayış hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptı.
Kalkışın ardından Ebrahimi belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Pistteki diğer pilotların tarafından, sağlık ekipleri aranarak yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'nda konuşlu Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
JAK timi tarafından bulundukları yerden istasyon kurarak çıkarılan yaralı paraşütçü ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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