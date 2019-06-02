Korkunç kaza! Anne oracıkta öldü, 2 çocuk ve baba yaralı

MALATYA'NIN Akçadağ ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sevgi Demirci (31) hayatını kaybetti, eşi Tuncay (35) ve çocukları Berika (7) ile Zümra (3) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri yolu Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a giden Ayşenur Baysal (30) yönetimindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, yol ayrımından çıkarken kent merkezine ilerleyen Tuncay Demirci yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Tuncay, çocukları Berika ve Zümra yaralandı, Malatya Adliyesi'nde memur olan eşi Sevgi Demirci ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Sevgi Demirci'nin cenazesi ise morga konuldu. Kaza sonrası ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.