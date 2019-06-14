Korkunç cinayetin altından yasak aşk çıktı!

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde, Orhan A. (38), eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka'yı (35) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Jandarma ekiplerince olay sonrası saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alınan Orhan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında, kırsal Mavidere Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan A., iddiaya göre, babasına ait 03 FA 606 plakalı otomobille evinin yakınındaki ağaçlıkta arkadaşı M.A. ile birlikte alkol alıp, sohbet eden Ali Rıza Saka'nın yanına geldi. Araçtan inen Orhan A., eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka'ya yaklaşarak, pompalı tüfekle ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kasıklarından vurularak, ağır yaralanan Saka, kanlar içinde yere yığıldı. Saka'nın arkadaşı M.A., sağlık ve jandarma ekiplerine haber verirken, Orhan A. ise otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Rıza Saka'nın cenazesinin, bugün Birgi Derviş Ağa Camii'nde kılınacak namazın ardından Birgi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, Orhan A.'yı aynı mahallede saklandığı evde yakaladı. Orhan A. ile oğlu Serdar A. (15) ve ağabeyi Yılmaz A. (37) ile birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Orhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.